Pomôžme mladým pracujúcim študentom

V politike sa väčšinou zabúda na mladých ľudí. Preto spoločne s Mladými SaSkármi sme pripravili niekoľko riešení, ktoré zlepšia podmienky pracujúcim študentom.

Takmer každý mladý človek sa už stretol s akousi formou „brigády“. Prišli ste do obdobia, keď ste si začali hľadať prvú platenú prácu. Mnohí z vás začali práve cez leto, napríklad v bufete na kúpalisku či na stavbe. Alebo ste roznášali noviny. Najskôr to bolo 1x za týždeň, neskôr, keď vás to začalo viac a viac baviť (a samozrejme, chceli ste viac a viac peňazí) bolo to aj niekoľkokrát do týždňa. Nikto vás nenútil. Boli ste sami rozhodnutí, že ak si niečo chcete zadovážiť, musíte si na to zarobiť. A to je celkom logické a zodpovedné.

Väčšina mladých ľudí, ktorí študujú a zároveň pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študenta, sa iste stretli s problémami, ktoré ich limitujú v ich zárobku. Študent, ktorý je schopný a ochotný venovať časť svojho voľného času práci, by mal byť motivovaný a slušne odmenený. V dnešnej dobe si šikovní študenti zaslúžia istú slobodu napríklad aj v práci, ktorú majú popri štúdiu. My, Mladí SaSkári, konkrétny problém vnímame negatívne voči mladým ľudom. Preto sme v spolupráci so stranou SaS vypracovali opatrenia, ktoré následne klub SaS podal, ako návrh do Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o dve opatrenia:

Zvýšenie rozsahu týždenného pracovného času študentov z 20 na 40 hodín

V súčasnosti študent môže odpracovať maximálne 20 hodín týždenne. Predstavme si študenta, ktorý si vie rozvrhnúť svoj voľný čas medzi prípravou na školu, jeho záujmové činnosti a prácu vykonávanú na základe dohody o brigádnickej práci študenta. Daná práca, ktorú vykonáva ho zaujíma a je ochotný pracovať viac ako je uvedené v aktuálnom Zákonníku práce. Žiaľ, nemôže, pretože študent môže odpracovať maximálne 20 hodín do týždňa podľa dohody o brigádnickej práci študenta. Hoci by chcel a mohol viac, nemôže. Bez ohľadu na to, či ide o študenta strednej školy alebo vysokej školy – nemôže. A pritom medzi nami máme niekoľko študentov, ktorí si potrebujú zarobiť práve na svoje štúdium a vzdelávanie.

Prichádza letná sezóna, obdobie, kedy sa nemusíte primárne venovať štúdiu, a vy si chcete privyrobiť o niečo viac. Väčšina študentov je ochotná brigádovať hlavne počas leta. Keďže majú počas prázdnin viac voľného času, mohli by odpracovať viac hodín, čím si môžu finančne prilepšiť.

Problémy nevznikajú len na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa. Ak má pre študenta viac práce, ten je ochotný viac pracovať, rieši to často obchádzaním platných pravidiel. Napríklad dochádza k situáciám, kedy sa v dohode o brigádnickej práci študentov dohodne dvojnásobok reálne vyplatenej odmeny a následne sa vykazuje dvojnásobne menší počet odpracovaných hodín. Aj vlk je sýty, ak koza celá, no nie vždy. Nie všetci chcú obchádzať pravidlá a tak je toto obmedzenie pre mnohých tak zásadné, že sa brigádnickej práci študenta vyhýbajú.

Všetko by uľahčilo opatrenie zvýšenia rozsahu týždenného pracovného času študenta z 20 na 40 hodín. Odstránila by sa nezmyselná bariéra, ktorá obmedzuje mladých šikovných ľudí. Študent by si vedel po dohode so zamestnávateľom ľubovoľne nastaviť svoj pracovný čas. Nemusí odpracovať plnú výšku 40-tich hodín týždenne. Pokiaľ mladí ľudia, ktorí chcú pracovať nad rámec 20tich hodín za týždeň, tak by nemali byť obmedzovaní.

Zvýšenie odvodovej výnimky pri sociálnych odvodoch v prípade dohôd o brigádnickej práci študenta na sumu stanovenej minimálnej mesačnej mzdy

S úpravou maximálneho počtu odpracovaných hodín za týždeň úzko súvisí aj odvodová výnimka, ktorá je v súčasnosti stanovená na 200€ mesačne. Cieľom konkrétneho opatrenia je zlepšiť a zvýhodniť finančné postavenie pracujúceho študenta, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študenta. V súčasnosti brigádnik môže odpracovať maximálne 20 hodín týždenne, pričom bez ohľadu na reálne odpracovaný počet hodín platí, že odvodová výnimka sa uplatňuje do výšky mzdy 200€ mesačne.

Vysvetlíme to na jednoduchom príklade: Ak študent nepracuje, platí zaňho odvody štát. Ak si tento študent nájde prácu, má platiť odvody. Odvodová výnimka je stanovená na 200€ mesačne. Pokiaľ študent zarobí viac, vzťahujú sa na neho vyššie odvody. Čo znamená, že študent zarobí málo nielen kvôli jeho skúsenostiam (oproti dlhoročnému skúsenému zamestnancovi – čo je logické), ale aj kvôli vysokým odvodom. Tieto odvody platí aj zamestnávateľ za zamestnanca (v našom prípade študenta), a tým sa pre firmu predražuje cena práce študenta. Firme sa teda znižuje možnosť dať študentovi solídnu mzdu.

Preto navrhujeme, aby sa zvýšila suma, z ktorej sa platia odvody. Aby bol aj zamestnávateľ motivovaný zamestnávať študentov a ich práca sa mu nepredražovala, a aby mohol mať študent vyššiu čistú mzdu. Odvodovú výnimku navrhujeme stanoviť na hranicu minimálnej mzdy.

Oba tieto návrhy, ktoré by zatraktívnili študentom brigády, boli už klubom SaS predložené v parlamente. Ako to už chodí s opozičnými návrhmi, neboli prijaté. No vzhľadom na to, že nás od úspechu delilo iba pár hlasov, dáva nám to nádej, že sa raz stanú realitou.

Uvedomujeme si, aké problémy trápia mladých ľudí na Slovensku. Snažíme sa priniesť opatrenia, ktoré budú motivovať mladých ľudí. Naším cieľom je, aby mladí ľudia zostávali na Slovensku a aby tu mali vytvorené priaznivé životné podmienky. Už teraz pripravujeme ďalšie riešenia, ktoré zlepšia život šikovným a ambicióznym mladým ľuďom.

Máte aj vy nejaký návrh na zlepšenie života mladých ľudí? Pridajte sa k nám, radi s Vami prekonzultujeme ďalšie a ďalšie nápady. Veríme, že spoločnými silami dokážeme, aby sa nám na Slovensku dobre žilo.